O rabo de palha do PT

O mesmo relatório do Coaf que o PT quer usar para comprometer família de Bolsonaro revela movimentação atípica de R$ 49 milhões no mesmo período pelo atual presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT. Diante dessa constatação que autoridade o condenado a 41 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro José Dirceu tem para explorar o noticiário a respeito querendo desautorizar o presidente eleito, que derrotou Lula de forma incontestável na eleição presidencial de outubro, hein?

