Em entrevista a rádio de Alagoas o candidato do PDT que Brizola fundou, mas do qual Luppi é dono, Ciro Gomes mostrou que não está disposto a se enquadrar no império da lei, pois garantiu que, se eleito, vai tira juízes e promotores da “caixinha” e mandará soltar Lula. Para tanto não bastará ganhar a eleição: precisará dar um golpe e promover ruptura no Estado de Direito, que segue os velhos preceitos, prescritos por Montesquieu, da autonomia dos três Poderes, na qual o Executivo executa leis do Legislativo e o Judiciário julga se leis e decisões cumprem, ou não, o que manda a Constituição. O que é isso, coroné?

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 25 de julho de 2018, às 7h30m)

Abaixo, assuntos do comentário da quarta-feira 25 de julho de 2018

1 – A manchete do Estadão hoje é um espanto: “Ciro fala em pôr Judiciário na “caixinha” e soltar Lula”. A intervenção do Executivo, mesmo por um presidente da República eventualmente eleito, não seria uma ruptura do Estado de Direito, ou, falando claramente, um golpe? Nas atuais circunstâncias, isso pode, Nêumanne?

2 – Em que os manifestantes que jogaram tinta vermelha na entrada do prédio onde funciona o Supremo Tribunal Federal na Esplanada dos Ministérios do Brasil pode facilitar os trâmites para libertar Lula?

3 – Será que a promessa feita por Lula em carta ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner de Freitas, de que ele vai criar o dia do Volto, numa referência direta ao Fico de Dom Pedro I nos tempos de Brasil Colônia, tem alguma chance de ser realmente realizado, como pretendem o ex-presidente e seus fiéis devotos?

4 – O Itamaraty agiu corretamente ao convocar o embaixador em Manágua por causa da morte da médica brasileira Raynéia Lima, cujo carro foi metralhado em Manágua, capital da Nicarágua, onde ela vivia com o marido no clima de violência no qual vive aquele país centro-americano?

5 – Existe alguma semelhança entre o fenômeno Fernando Collor de Mello e o desempenho atual do deputado Jair Bolsonaro que possa estimular os apoiadores do militar da reserva a imitar o exemplo do ex-presidente?

6 – Que razões assistem a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a pedir que o Supremo Tribunal Federal julgue a eventual candidatura do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho na eleição deste ano?

7 – Alguém no mundo ainda tinha alguma perspectiva de que Neymar Jr. poderia repetir seu feito nos últimos 11 anos e figurar entre os melhores de futebol na escolha da Bola de Ouro da Fifa que, neste tempo inteiro, ficou ora com Lionel Messi e ora com Cristiano Ronaldo?