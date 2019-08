O puxa-encolhe do Coaf

Confirmando o que prometera ao ex-juiz Sérgio Moro ao nomeá-lo ministro da Justiça, o presidente Jair Bolsonaro mandou MP ao Congresso transferindo o Coaf do ministério da Economia para a pasta do herói do combate à corrupção. Os inimigos da Lava Jato na Câmara, contudo, o devolveram à Economia. Alguns senadores tentaram rebelar-se e insistir na mudança, mas o chefe do governo prometeu pessoalmente que dava na mesma porque Paulo Guedes faria o que Moro decidisse. Com a cabeça do presidente da Coaf, indicado por Moro, a prêmio por ter ousado criticar a medida do presidente do STF paralisando investigação contra o 01 do chefe, Flávio, o pai deste vai subordinar o órgão ao Banco Central, num vaivém que não condiz com a boa gestão e que mantém no ar a impressão de que seu primogênito não suporta inquérito. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

