O PT por trás dos hackers

Percebeu que o Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu nota atacando para se defender de um crime do qual não foi acusado? Afinal, o hacker Walter Delgatti Neto, Vermelho, não disse à Polícia Federal que tinha sido procurado pelos petistas, mas que tinha intenção de vender o produto de seu crime a eles. Pois então, não é suspeito? A única conclusão lógica possível para o fato é de que, se a investigação da PF for bem feita, poderá terminar apontando o partido de Lula como mandante. Aliás, aquele roteiro que fiz desde o pedido da entrevista exclusiva de Lula na falsa cela da PF em Curitiba e a invasão dos celulares de autoridades dos três Poderes aponta nessa direção. E Merval Pereira, em sua coluna no Globo de hoje, mostra a lógica do calendário gregoriano para comprovar isso. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.