O PT e a Vale

Fala-se muito em George Soros como dono da Vale. Como toda empresa capitalista, esta tem muitos acionistas e investidores e o empresário citado é um deles. Mas o controle da companhia é exercido pelos dirigentes dos fundos de pensão Previ (BB), Funcef (CEF) e Petros (Petrobrás), nos quais os manda-chuvas são dirigentes da CUT e funcionários das estatais. Também têm poder de mando a joint venture que reúne o BNDES (banco público, portanto controlado pelo governo federal) e a BHP, australiana. Outro acionista forte é o Bradespar, do banco privado brasileiro Bradesco. Falei no vídeo de outra farsa: a de Lula bancando o irmão saudoso e forçando a barra para ir para o enterro do irmão Vavá. Toffoli deu a chance, mas ele não quis dar bandeira: como não tinha público, ele evitou comparecer. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe-o no Twitter e no Facebook, inscreva-se no meu canal e, se clicar no sininho, será informado sobre próximos vídeos que gravar. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo do YouTube clique aqui