O PT contra Moro

Tenho acompanhado com muito nojo o cinismo de alguns militantes petistas que tentam atribuir o fiasco anunciado da candidatura do codinome de Lula, Haddad, à quebra do sigilo de parte da delação de Antonio Palocci à PF. Ontem, por exemplo, foi confirmada notícia dada pelo site O Antagonista e o trio Parada Dura da bancada do partido na Câmara – Damus, Teixeira e Pimenta – representou contra o titular da 13.ª Vara Federal de Curitiba no CNJ. Não é a primeira iniciativa desse jaez, mas, ao contrário, uma prática corriqueira: as tentativas do PT de demonizar o responsável pelo julgamento das falcatruas lulistas na primeira instância incluem filiação inexistente no PSDB e outros tipos de sordidez sem nenhuma base. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da terça-feira 2 de outubro de 2018.

