O prodigioso Eduardo

O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal por São Paulo com 1,8 milhão de votos. Trata-se, de fato, de um milionário de votos. Ainda assim, é surpreendente disputar, como disputa, tantos cargos nos Poderes Legislativo e Executivo. Já é presidente do diretório do PSL de São Paulo, apesar de ameaçado de destituição pelo chefão da legenda, Luciano Bivar, mais recente desafeto de seu pai. Foi eleito para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, posto que também está ameaçado de perder pelo mesmo motivo. Acaba de ser escolhido líder da bancada do partido, à revelia do chefão Bivar. E ainda pode ser indicado para chefiar a embaixada do Brasil em Washington. É um mistério a capacidade que terá de ocupar tudo o que foi anunciado em cidades diferentes e distantes como São Paulo, Brasília e Washington. E em matéria de cargos baterá até o célebre Senhor Diretas, Ulysses Guimarães, que, à época da democratização, foi simultaneamente multipresidente da Câmara dos Deputados, da Constituinte e de seu partido, o PMDB, hoje MDB. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

