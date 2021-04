O pretexto do capitão para o autogolpe

Jair Bolsonaro disse esperar uma “sinalização” do povo” para “tomar providência” contra consequências econômicas causadas pela pandemia da covid-19, tais como o aumento da fome e da miséria. Ao comentar a atuação do Supremo Tribunal Federal, o presidente disse que não quer brigar com ninguém, mas, segundo ele, “estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil”. No editorial Ameaças e arreganhos, o Estadão relato que Bolsonaro “menosprezou a doença, trocou três vezes de ministro da Saúde, desestimulou medidas de distanciamento social, rejeitou o uso de máscara, incentivou aglomerações, fez campanha por remédios inócuos, sabotou a vacinação e hostilizou países dos quais dependemos para obter insumos para a imunização.” Agora ele morre de medo da possibilidade de sofrer impeachment.

Assuntos para comentário da quinta-feira 15 de abril de 2021

1 – Haisem – Orçamento força Bolsonaro a optar por Congresso ou Guedes – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão desta quinta-feira. O que leva o presidente da República a essa “escolha de Sofia” em relação a quem chama de “posto Ypiranga” em assuntos econômicos

2 – Carolina – Tribunal de Contas da União pode punir Pazzuello por gestão da crise – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. Quer dizer, então, que de nada adiantou o ex-ministro da Saúde ter declarado publicamente que ele só obedecia às ordens do chefe Jair Bolsonaro, pois agora vai responder por elas

3 – Haisem – Em que a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado poderá justificar todo o esperneio do presidente da República depois de o Supremo Tribunal Federal haver confirmado a ordem dada pelo ministro Luís Roberto Barroso ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco

4 – Carolina – São Paulo cobra kits para intubação da Saúde; cidades vetam internação – Este é o título de chamada do alto da primeira página do Estadão de hoje. Que conseqüências poderão advir de mais essa evidência de péssima gestão do governo federal no combate à covid

5 – Haisem – Maioria do STF decide que plenário vai analisar anulação das condenações de Lula na Lava Jato – Este é o título de uma reportagem publicada no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão. Em que a decisão do Supremo ontem poderá alterar o destino da higienização da ficha suja de Lula pelo relator Edson Fachin

6 – Carolina – Jorge Antônio conta a real história das milícias – Este é o título do vídeo desta semana de sua série Dois dedos de prosa no blog do Nêumanne no Portal do Estadão com o jornalista carioca que cobre há 40 anos o crime na periferia do Rio de Janeiro. O que o levou a antecipar a publicação, normalmente no domingo, para o meio da semana