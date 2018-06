O precedente Rosa Weber

ão do pedido de habeas corpus de Lula, negado pela maioria do plenário do STF, foi a de que há realmente um pacto de impunidade firmado entre os chefões das quadrilhas partidárias, resumido na famosa frase do presidente do MDB, Romero Jucá, segundo quem “esta sangria precisa estancar” e na equação de Gilmar Mendes de que depois do preso A virão o preso B e o preso C. Mas esse pacto começou a cair por terra depois dos 6 a 5 da sessão histórica de quarta-feira, quando a ministra Rosa Weber manteve sua postura de votar contra a própria convicção para não pôr em xeque a estabilidade jurídica votando contra a jurisprudência da instituição.

(Comentário no Podcast Estadão Notícias da quinta-feira 5 de abril de 2018, no portal desde as 6 horas).

Para ouvir clique aqui