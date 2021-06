O povo na rua contra Bolsonaro

1 – Em #200cidades de #todososestados e do #distritofederal, cidadãos inconformados com a gestão desastrada de #jairbolsonaro contra a #covid19 manifestaram-se nas ruas exigindo #vacina, pedindo o #impeachment do #chefedoexecutivo e condenando sua opção pela #morte sobre a #vida. 2 – #pmdepernambuco reprimiu com truculência #manifestantespacificosedesarmados, jogando #spraydepimenta no rosto de #lianacirne, #vereadoradopt em #recife, e feriram olhos de transeuntes eventuais com #balasdeborracha, e o #governadorsocialista reagiu de forma covarde e acomodada. 3 – O #presidentedarepublica disse que os #atos tiveram pouca adesão, o que não é verdade, por causa da repressão da #pf e da #prf à maconha, mais um absurdo #bolsonarista. 4 – Da ficha de conduta de #eduardopazuello, segundo publicou o #estadao, consta um inquérito de #racismo por ter, quando #tenentecoronel, ter mandado o #recrutanegro #carlosvitordesouzachagas trocar de lugar com o #burrodacarroça, que ele conduzia. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.