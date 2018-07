O poder de Lula preso

O Brasil é um país tão surrealista e absurdo que, preso comum, condenado por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na segunda instância, Lula continua dando ordens onde menos se esperava que tivesse poder: a cúpula do Poder Judiciário. Sua defesa é tão implicante que se dá ao desplante de rejeitar relator, decidir em que plenário do STF seu cliente, que responde a mais seis processos criminais, pretende ser julgado e passou a ocupar o tempo de um colegiado que deveria estar cuidando de outros assuntos mais relevantes a decidir sobre uma miríade de recursos que não interessa a ninguém mais do que ao criminoso em questão e seu público cativo de adoradores. Como a chicana é prática comum na desmoralizada Corte, isso não tem fim.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da sexta-feira 29 de junho de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir O rabo do jumento, com Elino Julião, clique aqui

Assuntos do comentário da sexta-feira 29 de junho de 2018

SONORA O rabo do jumento, Elino Julião

https://www.youtube.com/watch?v=UAylW5n8_uk

1 – Haisem Por que será que o Supremo Tribunal Federal aceita sem sequer se espantar desafios arrogantes e sem justificativa da defesa de Lula, um preso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, tentando impor em que plenários devem ser julgados os recursos, o relator que deve cuidar do processo e outros privilégios que nada têm a ver com trânsito em julgado nem muito menos com inocência?

2 – Carolina O ministro do STF Marco Aurélio tem algum motivo muito bom, muito justo e muito criterioso para conceder habeas corpus ao ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sabendo que ele está cumprindo mais duas condenações por ter cometido uma infinidade de crimes e que, por isso não seria solto?

3 – Haisem Por que mesmo com Lula preso e, portanto, sem autorização para ter convívio social com quem quer que seja, e sabendo que ele é inelegível de acordo com a lei da ficha limpa, os institutos de pesquisa insistem em consultar eleitores entrevistados sobre sua vontade de votar nele, embora esses institutos e os meios de comunicação que divulgam seus levantamentos saibam que a candidatura dele não será possível?

4 – Carolina Que motivos teve a Justiça de primeira instância do Distrito Federal para processar criminalmente o ex-procurador federal Marcelo Miller, o marchante Joesley Batista, Francisco de Assis e Silva, executivo da J&F, e a advogada Esther Flesch, ex-sócia do escritório Trench Rossi e Watanabe?

5 Haisem Por que o ministro da Defesa, general Joaquim Luna e Silva, defende a continuação da intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro se diariamente o Brasil é abalado com a notícia de uma nova tragédia nas ruas da ex-capital federal e até agora não foram descobertos e processados mandantes e executantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes?

6 – Carolina Qual o contraste que você percebe entre a decisão do juiz do Estado de Illinois que mandou o governo americano devolver um menino brasileiro a sua mãe e a atitude do presidente do Brasil, que se comportou como um capacho, e não como um governante de um país soberano, ao tratar do assunto com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, no Itamaraty?

7 – Haisem Que lições o atentado do atirador solitário a jornalistas do Capital Gazette, de Annapolis, capital de Maryland, nos Estados Unidos, pode nos dar neste mundo cada dia mais perigoso e absurdo?

8 Carolina Você conheceu pessoalmente Toninho Buonerba, dono do Jardim di Napoli e inventor do polpetone, que morreu ontem, aos 82 anos em São Paulo?