O peso do ICMS

Os caminhoneiros têm razão em protestar contra aumentos diários de diesel, mas, ao contrário do que imaginam, a principal culpada pela situação não é a política de preços da Petrobrás, que está saneando a empresa quebrada pelo populismo ensandecido do PT et caterva. O que mais pesa na formação desses preços são os impostos, mas zerar a Cide de nada adianta, pois sua participação é milimétrica. O peso maior é do ICMS dos Estados. O Rio de Janeiro, com a alíquota mais alta, chegando até a 36%, é o caso mais absurdo, pois, ainda assim, o Estado quebrou por roubalheira e má gestão. No entanto, o governo federal age na base do improviso e os governadores fingem que não é com eles para não perder votos. Assim, o impasse continua. É este meu comentário no Estadão Notícias, que está no ar no Portal Estadão desde 6 horas da quinta-feira, 24 de maio de 2018.

