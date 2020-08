O pastor caçador de antifascistas

Reportagem do colega Paulo Roberto Netto no Blog do Fausto Macedo no Portal do Estadão, informou que o Movimento Policiais Antifascismo divulgou nota após revelação de um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministéio da Justiça e Segurança Pública contra 579 servidores federais e estaduais identificados como ‘antifascistas’. O grupo acusou o governo Bolsonaro de promover ações similares às utilizadas para perseguição política na ditadura militar e cobrou investigação e responsabilização dos envolvidos na criação do documento. O dossiê foi revelado em em reportagem do jornalista Rubens Valente , do UOL. A denúncia é gravíssima e cabe ao Congresso cobrar duramente explicações de André Mendonça, que exacerba de suas funções exercendo espionagem de inocentes.

Assuntos do comentário da sexta-feira 31 de julho de 2020:

1 – Haisem – Policiais antifascistas comparam dossiê do governo a práticas da ditadura – é o título de reportagem do Blog de Fausto Macedo destacada na capa do Portal do Estadão nesta manhã. Isso será verdadeiro ou, a seu ver, não passa de excesso retórico na guerra de ódios da política

2 – Carolina – Geraldo Alckmin vira réu por suposta propina de 11 milhões e300 mil reais da Odebrecht – Este é o título de chamada da capa no ar no Portal do Estadão nesta manhã. Você acha que a temporada de caça aos tucanos continuará sendo a notícia do momento produzido pela Operação Lava Jato, ameaçada de morte pelo procurador-geral da República neste momento

3 – Haisem – Maia e Alcolumbre ampliam poder na pandemia – este é o título de chamada de primeira página na edição impressa do Estadão hoje. O que você tem a dizer sobre esta constatação

4 – Carolina – Garimpo ameaça maior linha de transmissão de energia do País – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão hoje. O que você tem a comentar sobre esta ameaça permanente de blecaute no Brasil por deficiência de fiscalização do governo federal

5 – Haisem – A importância do SUS – O que há, a seu ver de revelador no editorial com este título na página 3 do Estadão de hoje

6 – Carolina – Economia dos Estados Unidos sofre queda recorde de 32,9 por cento – diz título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. Em que esta notícia que impressiona afetará nosso dia-a-dia na recessão econômica do pós-pandemia