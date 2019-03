O papo furado de Toffoli

Toffoli agora vive com a conversa pra boi dormir de um pacto entre as cúpulas dos poderes da República para destravar o Pais e mudar a Constituição. Quem quiser que acredite nessa chorumela. Eu mesmo não. Destravar a economia é missão de Bolsonaro, Guedes, Câmara e Senado. STF tem é que destravar a própria agenda, que ele mesmo vive entupindo com lorotas como a mudança da jurisprudência da prisão após segunda instância. A Contituição só deveria ser enxugada por constituintes exclusivos eleitos pelo povo e com quarentena de oito anos para disputar cargos eletivos, como propõe Modesto Carvalhosa. O resto é paia pra tocar fogo em monturo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

