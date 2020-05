O ministro Augusto Heleno Ribeiro, do GSI de Jair Bolsonaro, achou que podia intimidar o decano do STF, Celso de Mello, ameaçando-o de “consequências imprevisíveis” por sua decisão de apreender os celulares do presidente e do filhote Carlos. Acontece que quem leu o comunicado do relator do inquérito das acusações de Moro contra seu chefe o enganou. O golpe dele teve a duração de um flato.