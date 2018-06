O país da impunidade

Um ano após a revelação da reunião em que, na garagem do Palácio Jaburu, Temer recebeu Joesley Batista, da JBS, tudo continua na mesma. O presidente da República ainda na explicou a visita fora da agenda de um interlocutor que ele e seus advogados só chamam de “bandido”. Este e o irmão Wesley continuam fora da cadeia, embora sua delação premiada suspeita, que os livrou de uma condenação penal que poderia superar os 200 anos, tenha sido contestada e esteja sob julgamento do STF, que já decidiu validar as provas criminais obtidas por PF e MPF a partir das indicações da delação, mas ainda não julgou um processo em que, além dos réus, põe em dúvida a atuação dos procuradores federais Angelo Goularte e Marcelo Muller. Cáspite! Este meu comentário consta do Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 18 de maio de 2018.

