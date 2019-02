Os dirigentes do Flamengo e da CBF têm que responder criminalmente pelo incêndio do alojamento da base no CT. O Brasil não pode continuar sendo o país da impunidade, titulo de livro de Sebastião Barbosa. Por isso, dirigentes da Vale devem responder pelos crimes de Mariana e Brumadinho. E Dias Toffoli pela confissão de cumplicidade no furto de processo que beneficiou invasores de um prédio. Importante também é punir delatores da Lava Jato e outras operações que dão a entender que podem cobrar para não delatar suspeitos. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos e o compartilhe em Twitter e Facebook. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

