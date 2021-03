O ódio inspira Lula e Bolsonaro

1 – A decisão de Fachin limpando a ficha do petista definiu que a favorita do segundo turno em 2022 será a polarização entre o gabinete do ódio que inspira o desgoverno atual e o ódio fajuto ao burguês que conduz slogans, insultos e mentiras do ex. 2 – Dizem que a cena eleiçoeira do ex-sindicalista de máscara no comício no sindicato inspirou o uso do apetrecho que seu filho 03 mandou o povo enfiar no rabo, mas essa é uma jogada eleitoral, e não gerencial, pois o capetão sem noção atacou o governador Dória na mesma solenidade em que o ministro da Saúde, Pesadelo, deixou claro que as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil devem-se primordialmente ao inimigo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

