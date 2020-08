O novo SNI de Bolsonaro

Enquanto Fabrício Queiroz comprometia o senador nota zero um dizendo ao MPF que lhe deu satisfação sobre peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, vulgo “rachadinha”, que cometeu no gabinete dele na Alerj, o STF deu 48 horas para o governo explicar arapongagem contra servidores antifascistas e o presidente Jair Bolsonaro criou um novo SNI da época da ditadura militar, que ele vive a exaltar, similar à Gestapo dos nazistas de Adolf Hitler. Aliás, não surpreendeu ninguém, pois chegou.a deixar claro que faria algo do gênero naquela reunião do Conselho do Governo em abril, que queria.manter em segredo, mas o decano do STF, Celso de Mello, liberou para divulgação pública e total. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

