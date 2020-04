O novo ministro e o isolamento

No dia em que foram notificados no País 2 mil óbitos pela pandemia terrível, tendo o STF proibido o presidente de tentar reabrir comércio e escolas e autorizar aglomerações por 7 a 0, o governador de São Paulo, João Doria, ampliou a recomendação para os cidadãos ficarem em casa até 10 de maio e Jair Bolsonaro empossou o substituto de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. O oncologista Nelson Teich ficou milionário administrando uma empresa privada na área da saúde e é muito respeitado no setor como gestor e consultor. Há quem acredite que ele mantenha a política do antecessor porque a defendeu em artigo, mas acho que ele será fiel ao chefe, que, afinal, o nomeou por isso. Pois, a derrota no STF e a encrenca com os chefões do Congresso não o demoveram de seu negacionismo à ciência. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui