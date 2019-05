O nhenhenhém do Nhonho

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, (DEM-RJ), foi o vilão das manifestações nas ruas das cidades brasileiras no domingo 26 e virou a causa do aborrecimento dos colegas deputados que reclamam da grosseria do povo, principalmente o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP) e o líder do DEM Elmar Nascimento (BA). Ora, ora, vão se catar. Deputados são representantes diretos da cidadania em qualquer Estado de Direito que se preze e o mínimo que têm de aceitar é a pressão do público que dizem representar. Se não querem ser pressionados, podem renunciar ao mandato ou então exercê-lo com honra, eficiência e a serviço da Nação, particularmente numa hora difícil como o é esta. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

