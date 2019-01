O mercado que se dane!

O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, insinuou temer a reação negativa do mercado, caso o governo federal force a barra para a Vale afastar a diretoria. De fato, a mineradora é uma empresa privada, mas, primeiramente, a União tem forte participação acionária do BNDES e grande poder de persuasão no fundo de pensão do BB, Previ, outro sócio. Além disso, é difícil acreditar que o tal mercado crie problemas pelo afastamento de uma diretoria incompetente com a da empresa, cuja represa do Córrego do Feijão produziu um crime contra a humanidade do tamanho do desastre que provocou. Diante da dor e do luto com sequência de enterros coletivos em Brumadinho, temer a reação de investidores é de uma desumanidade impensável até em políticos de coração de lama como o chefão do DEM aqui citado. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe-o no Twitter e no Facebook, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

