O marco legal do saneamento

Durante 20 anos, a esquerda corrupta e atrasada boicotou a votação no Congresso Nacional de uma emenda constitucional que tornasse viável a entrada de investimentos no Brasil para financiar as grandes e custosíssimas obras necessárias para universalizar esgoto sanitário e água limpa encanada nos lares brasileiros. Finalmente, na quarta-feira 24 de junho, o relatório preparado pelo senador Tasso Jereissati, do PSDB do Ceará, foi aprovado na quarta votação, a final, introduzindo no texto da Constituição a permissão para municípios fazerem parcerias com empresas privadas para acabar com a maior vergonha que o Brasil passa no mundo: metade da população sem esgoto e 30% sem água encanada. Isso ocorreu porque alguns esquerdistas tiveram juízo e só sobraram 13 negacionistas.

Assuntos para comentário da quinta-feira 25 de junho de 2020:

1 – Haisem – Projeto de saneamento é aprovado e vai à sanção – é título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Qual a importância deste marco legal de água e esgotos na tentativa de superar a recessão econômica no pós-pandemia

2 – Carolina – STF impede Estados e municípios de cortar salário de servidores – Esta é a manchete de primeira página do Estadão hoje – Que efeitos práticos esta providência terá sobre o cotidiano do brasileiro

3 – Haisem – Heleno confirma troca de segurança de Bolsonaro no Rio e enfraquece defesa do Planalto – esta é a manchete do noticiário da Editoria Política no Portal do Estadão agora. Que conseqüências esta afirmação trará para o destino do presidente da República no inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre acusações do ex-ministro Moro a seu ex-chefe

4 – Carolina – O que você tem a nos dizer sobre as críticas que o ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rego fez à falta de estratégia da autoridade pública brasileira no combate ao novo coronavírus

5 – Haisem – O Ministério Público do Rio deve pedir amanhã indiciamento do senador Flávio Bolsonaro e mais um político por suspeita de chefiar organização criminosa no escândalo da rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado. Que conseqüências práticas pode ter essa iniciativa

6 – Carolina – Será um exagero, a seu ver, considerar o ex-advogado de Jair e Flávio Bolsonaro Frederic Wassef o novo homem-bomba que ameaça a família do presidente da República depois da prisão do ex-faz-tudo do senador Fabrício Queiroz na casa dele