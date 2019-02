O mal que Renan faria

Circula nos meios de comunicação e no cafezinho do Congresso a lenda urbana de que a derrota sofrida por Renan na eleição para a presidência do Senado vai provocar irremediável mal às pretensões do governo Bolsonaro de combater a crise do desemprego com reformas, entre as quais a da Previdência. Esse mau agouro de quem prefere ver o barco afundar e não percebe que esse naufrágio prejudicaria Bolsonaro e quem o apoia, mas todos os brasileiros, padece do mínimo da lógica mais elementar, já que se de fato o alagoano tivesse esses prestígio e força não teria perdido a disputa nem sido humilhado a ponto de perder a fleugma. Mais mal mesmo ele poderia causar na presidência. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 5 de fevereiro de 2019.

