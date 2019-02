Ao contrário do que tem sido repetido pela esquerda da resistência e alguns isentões de plantão, na crise da tentativa frustrada da oposição venezuelana de fazer entrar no país alimentos e remédios da ajuda humanitária internacional, a posição do Brasil, manifestada em excelente discurso em castelhano do vice Mourão, está no “lado certo da História”. Com prudência, sensatez e firmeza, o Brasil participou do movimento do Grupo de Lima para manifestar repúdio ao tirano bolivariano Nicolás Maduro, sem, contudo, se comprometer com aventuras levianas e arriscadas, como invasão do território soberano do país vizinho nem arroubos militaristas. O próprio chavista encarregou-se de se desprestigiar.

Assuntos para o comentário da terça-feira 26 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Que avaliação é possível fazer da posição brasileira sobre a crise na Venezuela, manifestada ontem pelo vice-presidente Hamilton Mourão em Bogotá?

SONORA_MOURÃO 2602

2 – Carolina – Qual é a experiência histórica da Venezuela com eleições democráticas livres, golpes de Estado e ditaduras militares longevas?

SONORA_GUAIDÓ 2602

3 – Haisem – Nicolás Maduro tratou de formas bem diferentes Donald Trump e o governo brasileiro, embora sem citar Bolsonaro. Existem razões para isso nas experiências bilaterais recentes entre os três países?

4 – Carolina – O que sustenta a ditadura bolivariana no poder mesmo estando o povo venezuelano em situação tão miserável com o fracasso de sua economia depois da prosperidade produzida pelo petróleo, principalmente nos últimos 20 anos de administrações chavistas?

5 – Haisem – Que razões a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tem para reclamar do governo e da Vale ação mais efetiva para tranquilizar as populações com barragens de rejeitos minerais a montante de suas casas e plantações?

6 – Carolina – Qual você acha que é a estratégia de Sérgio Cabral ao resolver de repente contar tudo o que andou aprontando no Rio de Janeiro?

7–Haisem – O que você acha do pedido que o Ministério da Educação fez para que as crianças sejam filmadas cantando o hino e recitando mensagens do governo?

8 – Carolina – O que tem impedido a Polícia Federal de apresentar aos chefes Moro e Bolsonaro resultados mais confiáveis da investigação do atentado a faca que o presidente sofreu em 6 de setembro em Juiz de Fora?