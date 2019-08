O jogo imundo dos corruptos

O jurista José Paulo Cavalcanti Filho, ex-ministro da Justiça, descreveu de forma elegante, mas implacável, como os bandidos do Congresso atiraram na própria mão que escreveu esse escárnio que é a lei contra o abuso de autoridade, criando obstáculos intransponíveis para os compadritos de Lula e do IntercePT soltarem um e tranquilizarem os outros, pois a nova e infame lei criminaliza as “provas” pornográficas produzidas pelo fiel vassalo ianque Glenn Greenwald. Li a íntegra da coluna de jornal em que meu xará expôs dois artigos que tornam impraticável soltar Lula dia 27, mais do que já o era antes, recorrendo às supostas mensagens para desmoralizar Moro e Deltan e, com isso, jogar no lixo o legado da Lava Jato. Não perca a leitura integral desse texto magnífico. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.