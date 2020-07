1 – Haisem – Pazuello foi alertado de que, sem isolamento, a crise duraria 2 anos – é a manchete de primeira página da edição impressa do Estaaão hoje. Será que o ministro interino da Saúde ainda não teve tempo nem juízo para ter aprendido que quem avisa amigo é?

2 – Carolina – Brasil já tem mais de 1% da população infectada de coronavírus – revela título de chamada com destaque na capa do Portal do Estadão. Qual foi o conjunto de erros cometido pelo Estado brasileiro, em sua opinião, para nos conduzir a uma tragédia desse tamanho

3 – Haisem – Bolsonaro condua a Pátria para as trevas de onde veio – é o título de seu artigo na página 2, de Opinião, do Estadão de hoje. Para que destino essa sua constatação aponta para o futuro próximo e o remoto

4 – Carolina – Supercompra dos Estados Unidos acirra corrida de acesso à vacina – revela título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. A seu ver, este comportamento da maior potência econômica, política e milirae do planeta pode tornar a pandemia da covid-19 ainda mais ceuwl para os desvalidos da Terra

5 – Haisem – Filha do ministro da Casa Civil desiste de emprego na ANS – este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. A que conclusão você chega diante do desfecho inesperado deste caso inusitado de nepotismo descarado

6 – Carolina – Desembargador que ofendeu guardas reaparece na orla de Santos – registra chamada de capa do Portal do Estadão no ar. Que lições você acha que se pode tirar desse episódio grotesco uma vez mais protagonizado pela elite do Poder Judiciário no Brasil