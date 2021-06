O humor irresistível de Tom Cavalcante

1 Na edição da série #doisdedosdeprosa, o humorista @tomcavalcante conta como começou na profissão fazendo shows de humor em bares de #fortaleza, sua cidade natal, aos 14 anos de idade. 2 – Também tentou fazer carreira no #futebol, mas abandonou o juvenil do #ceara, seu time do coração, quando descobriu que só teria lugar no campo como gandula. 3 – Deu ainda detalhes de seu encontro com #chicoanysio, que inventou o sobrenome de um personagem da #escolinhadoprofessorraimundo, #joaocanabrava, ponto de partida de seu sucesso. #joseneumannepinto. #doisdedosdeprosa. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui