O grotesco comício no mar

No feriado de sexta-feira, 1.º de janeiro de 2021, Jair Bolsonaro passeou de barco acenando para o povo aglomerado na areia. Segundo uma internauta, Ester Nogueira, a aglomeração bolsonarista na Praia Gramde foi flagrantemente encenada. Ela relatou que uma amiga, que estava na praia, viu “um número de homens” chegando à orla da praia e entrando no mar, “como à espera de algum acontecimento”. Minutos depois, o presidente apareceu e a aglomeração começou “a puxar um coro sinistro, com palavras de baixo calão, para incendiar a turba” e gritos de “mito”, que o incentivaram a pular do barco no mar e nadar até a praia, onde participou da aglomeração, sem máscara, seminu e trocando descuidadamente perdigotos com slogans e cânticos gritados pela massa. Espetáculo grotesco, importuno, inaceitável, imperdoável.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na segunda-feira 4 de janeiro de 2021:

1 – Qual foi o assunto que mais o espantou, assustou, revoltou e enojou nestes últimos 12 dias de folga de festas de fim de ano

2 – Em que direção é possível esperar avanços na investigação sobre os prováveis crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa que o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa o senador Carlos Bolsonaro de ter cometido no gabinete da Assembleia Legislativa do mesmo Estado

3 – Qual foi, a seu ver, a prova mais evidente de incompetência em matéria de logística das muitas dadas pelo ministro da saúde do governo federal, Eduardo Pazuello, no assunto mais importante que cabe à pasta no momento, a imunização do povo brasileiro contra a covid 19

4 – Em que pé nós estamos agora no que se refere ao combate à covid 19 no Brasil e no mundo

5 – Qual foi o último e maior vexame cometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tentativa de melar o jogo na contagem dos votos da eleição, na qual ele foi derrotado por Joe Biden

6 – Quais os prognósticos para o futuro da Operação Lava Jato feitos pelo primeiro procurador-geral da República sob a vigência da Constituição de 1988 no Brasil, Aristides Junqueira, na série Nêumanne Entrevista desta semana, publicada no Blog do Nêumanne desde ontem