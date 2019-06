O grampo na Lava Jato

A explosão de uma bomba das dimensões da revelação da troca de posts por aplicativo de comunicação telefônica entre o ex-juiz Sérgio Moro e o chefe da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, surpreendeu e assustou o País. Mas dificilmente o que foi divulgado poderá produzir o efeito esperado por seus autores, em especial a eventual libertação do ex-presidente Lula da Silva. Pois há poucas chances de a quebra do sigilo telefônico dos membros da operação de Curitiba ter sido feita com autorização judicial, como exige a lei. E, com origem criminosa, seu efeito jurídico praticamente fica anulado.

Assuntos do comentário da segunda-feira 10 de junho de 2019:

1 – Haisem – “PF investiga invasão de telefones de Moro e do MP”, revela título no alto da primeira página do Estadão. O que há de mais revelador neste episódio da invasão dos telefones do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato, revelado pelo site Intercept

2 – Carolina – Por que os juízes flagrados vendendo sentenças e punidos por isso custam tão absurdamente caro para o contribuinte brasileiro

3 – Haisem – O presidente Jair Bolsonaro tem razão ao reclamar de obstrução da oposição para conceder crédito suplementar para cumprir “regra de ouro”, o que prejudicará verbas para programas sociais como Bolsa Família

4 – Carolina – Em que desaparecimento do ex-motorista de Flávio Bolsonaro Fabrício de Queiroz para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Rio prejudica o filho do presidente da República

5 – Haisem – Quais serão, a seu ver, as chances de sucesso da greve geral contra a reforma da Previdência, convocada por Gleisi Hoffmann nas redes sociais

6 – Carolina – O que mais prejudica a imagem do Brasil no exterior: o ex-presidente Lula estar na cadeia cumprindo pena por corrupção e lavagem de dinheiro ou a atual política externa brasileira, que o petista chama de subserviente aos EUA de Trump

7 – Haisem – O que você tem a dizer sobre a revelação de que o Mercadão Municipal da zona cerealista não disponha de um alvará de funcionamento de suas instalações freqüentadas por paulistanos e turistas

8 – Carolina – O que traz de novo a edição desta semana da série Nêumanne entrevista em seu blog