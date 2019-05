O golpe sujo dos bandidos do Centrão

A troika do Centrão que está dando o golpe sujo dos bandidos para exterminar as operações de combate à corrupção – Rodrigo Maia, Paulinho da Força e Waldemar Costa Neto – emite sinais de que pretende reverter a MP sindical para devolver os trabalhadores brasileiros à escravidão da contribuição social obrigatória. E se refestelam no tsunami anunciado por Bolsonaro, a sessão em que o governo federal refundará dois ministérios e será forçado a devolver o Coaf para o Ministério da Economia e a Funai para a Justiça ou a MP da reforma administrativa caducará, voltando ao governo Temer, que, aliás está preso. Enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro solta farpas contra Alexandre Frota, colega do PSL. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

