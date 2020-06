O general e o planisfério

O general que comanda a intendência da Saúde em pleno pico da pandemia, Eduardo Pazuello, conquistou suspiros de administração dos ministros que participaram da falsa reunião do Conselho de Governo ao apresentar a plataforma com a qual pretende enganar trouxas sobre a ordem que recebeu do presidente Jair Bolsonaro para censurar estatísticas das mortes por covid-19. Logo em seguida, contudo, seu brilho desabou diante do absurdo desconhecimento que manifestou para congressistas tanto sobre a situação do contágio no Nordeste, que ele disse estar dominado, contrariando a real situação de tragédia na região quanto sobre o planisfério, ao afirmar com ar professoral e voz de barítono que Norte e Nordeste têm inverno coincidente com o do Hemisfério Norte.

