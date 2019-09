O garoto Ivo e Bolsonaro

Disposto a transformar a parada do dia 7 numa prova de que ainda tem prestígio popular, Jair Bolsonaro levou Ivo Gonzalez, de 9 anos, no Rolls Royce presidencial até o palanque e propiciou uma declaração de encantamento do pequeno convidado: “Foi o melhor desfile de minha vida, conheci todos os ministros e andei no carro do Bolsonaro”. Quebrou o protocolo, correu risco de ser mal recebido, mas nada há a reclamar, pois o que fez não contraria lei e o fato de nunca ninguém ter feito isso antes não o desautoriza a fazê-lo. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.