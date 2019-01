O filhinho do general

Um dia depois de Bolsonaro e Guedes terem avisado na posse coletiva dos presidentes de BB, CEF e BNDES que “amigos do rei” não gozarão mais do privilégio do sigilo para esconder suas maracutaias em assaltos, saques e fraudes nos bancos públicos, o presidente de um destes, Rubem Novaes, promoveu Antônio Mourão, funcionário de carreira da instituição, para uma assessoria que lhe rende um salário três vezes maior do que o que recebe atualmente. Filho e xará do vice-presidente da República, o general Mourão, o felizardo passou a ganhar quase o que recebem o presidente da República e os ministros do STF. Assim, pelo visto, a Corte real dos compadres do PT na “nova política” estão sendo substituídos pelos “filhinhos do papai”. E este disse que o rebento é competente e o resto é fofoca. Fofoca, não, general. É um privilégio vergonhoso. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos; e agora, findas as férias, me encontrará, como de hábito, diariamente no Blog do Nêumanne na Política do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta, às 6 horas, no Estadão Notícias no Portal do Estadão, e, às 7h30m, no Jornal Eldorado na Rádio Eldorado FM 107.3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no Youtube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

Para ver o vídeo clique no play abaixo: