O Estado policial de Lula

Nos governos Fernando Henrique, o PT usava os procuradores Luiz Francisco, vulgo Torquemada, e Guilherme Shelb, para atormentar os tucanos no poder. Depois, mercê do trabalho de seu primeiro ministro da Justiça, Marcio Thomas Bastos, Lula montou um verdadeiro Estado policial reforçando PF e MPF. Ao mesmo tempo, Bastos garantia a impunidade de empreiteiros amigos, como Camargo Corrêa, no episódio Castelo de Areia. É o caso de dizer agora que o petista está vendo efeito do feitiço virar contra o feiticeiro. É o que narro no artigo publicado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Para ler o texto clique no link: https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/o-ovo-da-serpente/ Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

