O Estado policial de Bolsonaro

1 – PF encerra inquérito de atos antidemocráticos pregando intervenção militar com Bolsonaro sem resultado nenhum, deixando claro que Moro tinha razão quando, ao sair do MJSP, denunciou tentativa dele de controlar órgão e criar Estado policial. 2 – Moraes, do STF, manda bolsonarista que o desafiou, descumprindo determinações da Justiça, de volta para casa com tornozeleira, que o réu não usava. 3 – Bolsonaro cortou 68,9% da cota de importação de Butantan e Fiocruz, aumentando dependência brasileira de produtores chineses e indianos de vacinas e insumos. 4 – Inferno astral de Eduardo Pesadelo. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

