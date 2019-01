O espantoso furto do PT

A Petrobrás publicou estudo interno determinando a quantia de US$ 16 bilhões (R$ 59 bilhões, ao câmbio do dia), como total do rombo provocado pelo falso programa de nacionalização da fabricação de navios-sonda, empreendido nos governos petistas de Lula e Dilma. A revelação encaixa-se totalmente nas três delações premiadas de Palocci, que foi ministro da Fazenda do primeiro e chefe da Casa Civil da segunda, sabendo, portanto, do que fala. São novos elementos para confirmar a absurda roubalheira e jogar no lixo a narrativa fictícia da perseguição dele pelo establishment policial e judiciário e da falácia dela da gestora ilibada que nunca roubou e nem conta no exterior tem. O assunto não é novo, mas ainda vai provocar muitas consequências funestas para o PT e seus asseclas, que foram aliados ou até falsos oposicionistas. Se gostar deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser informado quando publicar os próximos; e me acompanhe diariamente no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com) ou no Blog do Nêumanne no Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/); de segunda a sexta, às 6 horas, no Estadão Notícias e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais.

