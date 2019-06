O erro do MP contra Flávio Bolsonaro

O Ministério Público do Rio perdeu sua reputação de lisura acima de qualquer suspeita quando seu ex-chefe Cláudio Melo foi denunciado como receptador de propinas no esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Agora cometeu erro imperdoável no processo que conduz contra o senador Flávio Bolsonaro. Isso não inocenta o acusado, mas o deixa à vontade para levantar desconfiança sobre os promotores que investigam sua atuação na Alerj.