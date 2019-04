O efeito Odebrecht no Peru

Na mesma quarta-feira 16 de abril em que o ex-presidente do Peru Alan Garcia se matou com um tiro na cabeça quando estava prestes a ser preso pela acusação de ter recebido o equivalente a 100 mil dólares da empreiteira brasileira Odebrecht, o MP do Rio identificou quem tentou depositar R$ 20 milhões numa agência do Banco Santander. O depositante é gerente financeiro da Argeplan, empresa do faz-tudo de Temer, coronel PM Lima Júnior, e o episódio revela as diferenças de valor e de rigor das Justiças dos dois países. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 18 de abril de 2019.

