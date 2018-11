O Dia Nacional do Canalha

Pensei sugerir fixar um dia nacional para o canalha, mas fica difícil encontrar uma data só. Ontem, por exemplo, Eunício se superou em canalhice, ao incluir na pauta do Senado, do qual foi expelido pelo povo do Ceará, o aumento de vencimentos do STF. Mas hoje o próprio STF o superou soltando um ex-deputado de Roraima que ameaça testemunhas. Para enfrentar essa gentalha só o juiz Sérgio Moro, que deu ontem um banho de bola numa entrevista coletiva exemplar. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no meu canal, dando um toque no sininho para ser avisado dos próximos que eu gravar e editar. Você também pode me achar de segunda a sexta no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (FM 107.3, http://www.eldorado.estadão.net), das 7 e meia às 8, no Twitter (jose_neumanne), no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/), no Estadão às 5 e no meu site www.neumanne.com. Direto ao assunto. Inté.

