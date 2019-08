O Dia do Fogo no Whatsapp

Site do Globo Rural deu a notícia que um grupo heterogêneo de 70 sindicalistas, grileiros, produtores rurais e comerciantes combinou por WhatsApp promover queimadas múltiplas na floresta amazônica no Pará com o objetivo de burlarem a fiscalização feita pelo Ibama no dia 10, que seria chamado de “Dia do Fogo”. A ação foi previamente noticiada pelo jornal Folha do Progresso, de novo Progresso. O Ministério Público Federal do Pará informou ao Ibama, mas este informou que, como a PM do Pará negou dar segurança, os fiscais não teriam como trabalhar. Esse desleixo do Estado é uma verdade dura que se sobrepõe sobre os mitos e lendas da Amazônia.

Assuntos do comentário da segunda-feira 26 de agosto de 2019: