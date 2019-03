O DEM pela impunidade

Incentivado pela exibição pública de prestígio ao reunir os presidentes dos três poderes em casa no churrasco de sábado 18 e inspirado pela queda de 15 pontos nos índices de bom e ótimo de Bolsonaro na pesquisa Ibope de quarta-feira 20, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi extremamente grosseiro ao responder à cobrança do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre agendamento da votação de seu projeto anticrime. O suspeito de ter recebido propina da Odebrecht sob o codinome de Botafogo chamou o ex-comandante da Lava Jato de “funcionário de Bolsonaro” e seu projeto de “copia e cola” de um trabalho que atribuiu ao ministro do STF Alexandre de Morais, cujo saco aproveitou para puxar. Assim, junta-se ao reticente Davi Alcolumbre, presidente do Senado: os três foram eleitos para as funções com apoio de Onyx Lorenzoni, do mesmo DEM. Que tal? Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará mesmo.

Atenção: gravarei novo vídeo à tarde para comentar prisão de Temer

