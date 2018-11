O cúmulo do cinismo

O presidente Michel Temer e o vice-presidente do STF, Luiz Fux, entraram para a História como signatários do acordo mais cínico e mais lesivo ao contribuinte da História do Brasil, ao assinarem simultaneamente o aumento de 16,38% dos vencimentos e o fim do auxílio-moradia para os juízes num pacto mafioso inédito em benefício de uma categoria de servidores. Em qualquer ocasião, este acordo já seria um escárnio, mas passa de qualquer limite depois do recado passado nas urnas pelo cidadão de que não aceita mais esse tipo de safadeza dos maiorais de nossa República – o primeiro, recordista histórico de impopularidade; o segundo, membro de uma instituição desmoralizada. Este foi meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 27 de novembro de 2018.

