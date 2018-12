O crime de João sem Deus

À minha mãe devo a vida e ensinamentos básicos, tais como respeitar a mulher como objeto de amor e fonte de vida. Por isso, considero a violência contra qualquer mulher um crime covarde, abjeto e hediondo. Principalmente quando cometido por homens que já têm mais força física e também exercem poder de qualquer tipo: econômico, político, intelectual ou espiritual. O ex-garimpeiro João Teixeira de Faria, procurado para curar, em nome de Deus, doentes terminais, que não têm mais a que apelar, é acusado de ter abusado de todas essas agravantes ao longo do tempo, tendo sido protegido pela fortuna e pelo prestígio que acumulou em sua atividade, e responderá ao Estado por isso. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 18 de dezembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player