O crime de Brumadinho

O desastre da represa da Vale no córrego do Feijão em Brumadinho não foi acidental nem um corriqueiro crime ecológico, mas uma série de homicidios dolosos que devem ser punidos na forma da lei penal, como pontificou a professora de Direito da USP Janaína Paschoal, deputada estadual de 2 milhões de votos. Será imperdoável se o antecedente de Mariana, sem punições judiciais nem financeiras para seus responsáveis e os agentes do Estado que contribuíram para a catastrofe por ominosa omissão, se repetir. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver o vídeo clique aqui