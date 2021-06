O conselho sombra do charlatão Bolsonaro

– O vídeo da reunião do #conselhosombra de #jairbolsonaro instruindo-o no #combate à #pandemia da #covid-19 é a prova definitiva que dispensa novos depoimentos na #cpi no #senado. 2 – A #investigacao da #policiafederal, que a #procuradoriageraldarepublica sugeriu arquivar, revela a passagem da #famigliabolsonaro da #rachadinha na #alerj para o #rachadao do #palaciodoplanalto e até de parte do #exercitobrasileiro. 3 – O #escandalo do #assediomoralesexual de funcionária da #cbf revela a #intromissão indevida do #presidentedarepublica nos negócios sujos do futebol #latinoamericano. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.