O clã Bolsonaro e as milícias

Tânatos, a personificação da morte para os gregos antigos, foi o nome escolhido para a operação deflagrada na última terça-feira (30 de junho) pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Ela prendeu os irmãos Leandro e Leonardo Gouvêa da Silva, o Tonhão e o Mad, que teria assumido o comando do grupo após a execução com todo o jeito de queima de arquivo do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega em Esplanada, no litoral baiano. A ação foi um desdobramento da investigação que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. O Fantástico registrou na cobertura a respeito do fundador do Escritório do Crime as homenagens ao chefão por Flávio e Jair Bolsonaro e a profusão de parentes dele nos gabinetes parlamentares da famiglia.

