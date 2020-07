O cinismo do tucano Serra

O senador do PSDB paulista reagiu com cínica inditgnação à investigação da Operação Revoada, da Lava Jato de São Paulo, sobre propinas que foi acusado de ter recebido quando era governador do Estado, apesar da comprovação dada pelo MP da Suíça, onde foi bloqueada conta bancária conjunta dele com a filha Verônica, com saldo encontrado de R$ 40 milhões. Disse que a acusação era velha, mas não a negou. A quantia foi lavada pelo doleiro José Amaro Pinto Ramos, que também operou propinas para o vice-almirante Othon Pinheiro da Silva, presidente da Eletronuclear, nos governos do PT. Com a derrubada da blindagem de Ramos, ficaram expostas falcatruas de Lula, tucanos de alta plumagem e empreiteiras corrupteiras, especialmente a Odebrecht. Tudo o que o ex-prefeito de São Paulo teve a dizer foi reclamar com falsa indignação, do registro antigo do furto, sem, contudo, justificar a origem dos milhões bloqueados na conta devassada. Quanta defaçatez, gente! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui