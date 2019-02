O cinismo do MDB em relação ao tragicômico espetáculo da derrota do candidato de sua bancada à presidência do Senado, Renan Calheiros, pode ser avaliado na declaração dada por seu líder, Eduardo Braga. Ao ser questionado sobre a escolha do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, para a qual é cogitada a indicação do alagoano, o amazonense, que circulou pelo plenário como solícito ajudante do derrotado, disse que este era um assunto de economia interna do partido. Mas não é. Primeiro porque a CCJ é importante demais para ser discutida nesse tom leviano e, em segundo lugar, porque numa democracia de verdade não há mais lugar para tratar o tema dessa maneira. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 7 de fevereiro de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player