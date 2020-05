O churrasco fake de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro resolveu dar um churrasco para 30 pessoas para comemorar o aniversário do filho nota zero 1 Flávio no sábado 9, logo depois do anúncio de mais um recorde de número de mortos por covid-19 no Brasil, cruzando a casa dos 10 mil no total. A notícia pegou tão mal que até os mais fanáticos entre seus próximos aconselhou-o a cancelar. Aí, então, ele partiu para galhofa e a cada contato com a imprensa aumentava o número de participantes até anunciar que não haveria churrasco nenhum, era mais uma fake da extrema imprensa. A pegadinha foi pior do que a refeição e a pecha de “idiotas” que usou para definir os repórteres que a anunciaram caiu como uma luva em sua mão nua de quem encasquetou que é preciso acelerar o contágio da pandemia para evitar o colapso da economia. A ideia foi tão ruim que o comício golpista de bolsonaristas contra STF e Congresso em Brasília, autorizada pelo STF, foi a manifestação menos concorrida de todos os tempos e por todos os motivos. Como troféu ele ficou com a imagem do corrupto alcaguete Roberto Jefferson, armado de fuzil, para o golpe. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui